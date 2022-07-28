日月光投控：半導體庫存修正 下半年營收仍看逐季增

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測大廠日月光投控今天預估，儘管半導體市場正庫存修正，不過預估下半年營收可逐季成長，期望今年封測及電子代工服務利潤率，較去年成長，預期2023年第1季恢復季節性表現。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，投控表示，全年展望如預期發展，整體市場正經歷庫存修正，某些領域較其它領域具有動能，部分領域受限， 投控多元化客戶組合及製造靈活性，預期下半年表現穩固, 合併營收將逐季成長。

投控預期，今年封測事業營收年成長將是邏輯半導體產業的2倍，電子代工服務營收穩定成長，期望封測事業及電子代工服務利潤率，較去年成長。

展望明年業務，投控表示，目前對明年總體環境和潛在市場需求轉變評論為時過早，不過一般認為2023年第1季將恢復季節性表現。

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從產能來看，投控指出，半導體後段產能處於健康狀態，相較於半導體前段，後段產能增加相對較少，此外技術變遷包括密度、多晶片架構及產量擴充，都需要後段的投資。

日月光投控分析，經歷2年多COVID-19疫情封鎖後，新產品導入（NPIs）需要更多的資源分配，NPI發展趨勢將會提供未來產能規劃、設備更新、自動化及技術路線的方向，樂觀看待日月光投控產能利用率會保持在更高的水準。（編輯：趙蔚蘭）1110728