美股連兩紅 法人：台股低於季線或有補漲空間

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（中央社記者潘智義台北29日電）美國國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，投資人猜測聯準會毋須激進升息，美股連續兩天收紅，法人認為，相對美股在季線之上，台股仍在季線15525點下約4%位置，後續或有補漲空間。

道瓊工業指數上揚332.04點或1.03%，以32529.63點作收；標準普爾500指數勁揚48.82點或1.21%，收4072.43點；科技股那斯達克指數上漲130.17點或1.08%，收12162.59點，費城半導體指數揚升33.50點或1.15%，收2944.50點。

台股28日收在14891.9點，下跌29.69點，跌幅0.2%，成交值新台幣2199.67億元，加計盤後交易約2226.04億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美聯準會（Fed）如預期升息3碼，因進入7月以來油價走弱，通膨壓力降溫，市場傳出9月升息2碼，12月不升息，明年6月甚至降息的說法，普遍認為聯準會緊縮的政策已近尾聲，只是經濟衰退的副作用是否發生仍待觀察。

蔡明翰指出，台股在季線15525點下4%位置，但美股確在季線之上，而科技股更在季線4%以上，美、中、日股都在季線之上，台股乖離最大，因此接下來一是美股補跌，要不就是台股補漲，下週台股較有表現機會。

產業動態方面，面板廠友達光電董事長彭双浪28日在法人說明會表示，景氣下行又急又大，除降低庫存、產能利用率，開拓現金流3大措施，今年資本支出減2成，后里新廠延後動工。

國內牛仔褲代工廠如興爆出財務危機，外界關注29日是否出現信用違約。如興28日晚間發出聲明指出，經過協商後，獲安泰商銀等往來銀行善意回應，已提出相關還款計畫，盼儘速完成授信條件變更。

受轉投資南山人壽淨值下降影響，潤泰全、潤泰新28日說明採變動會計政策後的財報，第2季淨值分別較首季大降667億元、626億元，每股淨值分別為5.73元、13.41元，避免下市或打入全額交割的危機。（編輯：張均懋）1110729