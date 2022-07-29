台股漲逾百點朝萬五挺進 半導體股走揚
2022/7/29 11:16
（中央社記者潘智義台北29日電）美股連續兩天收紅，加上美國晶片法案獲眾議院通過，激勵台股中半導體族群走揚，帶動指數漲逾百點，盤中一度站上15000點整數關卡。
10時52分止，加權指數來到15002.87點，上漲110.97點，成交值新台幣1192.81億元，8大類股齊揚。
蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關，今天公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone銷售穩健功不可沒。執行長庫克坦言部分事業走弱，仍看好蘋果本季營收表現。
受惠蘋果財報優於市場預期，晶圓代工龍頭台積電盤中來到510元，上漲9元；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到2075元，大漲90元；鴻海則在平盤108.5元之上游走。
聯電盤中來到40.2元，上揚1.4元；IC設計大廠聯發科則開高走低，呈現小漲。
貨櫃三雄走勢強勁，長榮盤中來到96.8元，勁揚4.8元，陽明來到90.4元，漲3.9元；萬海來到108元，大漲6元。
德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股經過6月下跌後，技術面來看有機會反彈，接下來只要大盤連續3天持續站穩15000點，台積電守住季線約504元之上，指數仍有機會往季線邁進。
吳文彬說，法人偏向保守，只要美股維持漲勢，台股不至於轉弱，短線可先看蘋概股，如大立光、鴻海，龍頭股台積電更是指標，聯發科、台達電等法說會也是焦點。（編輯：張均懋）1110729
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