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電子權值股領軍 台股漲108點站上萬五

2022/7/29 13:50（7/29 14:36 更新）
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台股29日由台積電等權值股領軍，收在15000.07點，成功站上萬五整數關卡。（中央社檔案照片）
台股29日由台積電等權值股領軍，收在15000.07點，成功站上萬五整數關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北29日電）聯準會強勢升息壓力紓緩，美股連續兩個交易日收紅，台股今天由台積電等電子權值股領軍，收在15000.07點，成功站上萬五整數關卡。

加權指數終場收在15000.07點，上漲108.17點，漲幅0.73%，週線收紅50.71點、月線收紅174.34點。

受惠蘋果財報優於市場預期，盤後股價走揚，晶圓代工龍頭台積電收在509元，漲幅1.6%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收在最高價2090元，漲5.29%；鴻海收在109元，小漲0.46%。

聯電漲勢更明顯，收在40.15元，上揚3.48%；IC設計大廠聯發科開高走低，收683元，小漲0.15%。

受南山人壽淨值下降波及，潤泰雙雄雙雙跌停，潤泰全收61.6元、潤泰新收54.8元。

貨櫃三雄走勢強勁，長榮收95.5元，勁揚3.8%，陽明收89.6元，漲3.58%，萬海收107元，上漲4.9%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股強勢來到15000點之上，在萬五附近來回震盪，雖然指數從低檔上漲已千點，呈高檔狹幅震盪格局，但許多個股仍維持強勢，行情不至於轉弱。

黃文清認為，短線可望由電子股領軍，搭配傳產、金融股，大盤維持一定強勢，尤其漲勢落後電子股較易有表現，指數橫向整理，震盪盤堅，8、9月有機會出現一波資金回流的行情。（編輯：張均懋）1110729

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