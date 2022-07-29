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台積電早盤510元創1個多月高 市值攀至13.22兆元

2022/7/29 09:38（7/29 09:54 更新）
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晶圓代工廠台積電29日早盤達新台幣510元，上漲9元，市值攀高至13.22兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹29日電）晶圓代工廠台積電今天股價走強，早盤達新台幣510元，創1個多月來新高，上漲9元，市值攀高至13.22兆元。

美股28日持續收高，道瓊工業指數上漲332.04點，漲幅1.03%；那斯達克指數上漲130.17點，漲幅1.08%；費城半導體指數上揚33.5點，漲幅1.15%。

台積電美國存託憑證（ADR）攀高至88.61美元，上漲0.98美元，漲幅約1.12%，市值達4595.63億美元，超越Visa、輝達（NVIDIA）及J&J，躍居全球第9位。

台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣510元，上漲9元，市值增加2333億元，達13.22兆元，並貢獻大盤約75點。

外資連日買超台積電，據統計，外資已連續7個交易日共計買超台積電2.46萬張。此外，近2個交易日，投信與自營商也同步買超。（編輯：張均懋）1110729

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