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潤泰雙雄淨值合計蒸發近1300億 早盤跳空跌停

2022/7/29 09:48（7/29 10:16 更新）
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潤泰雙雄董事會通過變更會計政策後，兩者每股淨值都為正數，將解除下市或打入全額交割的警報，仍不敵市場賣壓，29日雙雙跳空跌停。圖為潤泰總裁尹衍樑。（中央社檔案照片）
潤泰雙雄董事會通過變更會計政策後，兩者每股淨值都為正數，將解除下市或打入全額交割的警報，仍不敵市場賣壓，29日雙雙跳空跌停。圖為潤泰總裁尹衍樑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北29日電）潤泰全、潤泰新變更會計政策後，公布第2季每股淨值，雖保住正數，避免下市或打入全額交割的危機，但淨值合計蒸發近1300億元，潤泰雙雄今天股價跳空跌停。

因第2季美國持續升息，轉投資公司淨值持續下降，潤泰雙雄董事會通過變更會計政策，潤泰全淨值由3月底新台幣707.33億元，大減667億元，6月底降至40億元，每股淨值也從101.38元降至5.73元；潤泰新從首季908億元降至第2季的282億元，同樣大減626億元，每股淨值從43.27元降至13.41元。

潤泰雙雄董事會通過變更會計政策後，兩者每股淨值都為正數，將解除下市或打入全額交割的警報，仍不敵市場賣壓，雙雙跳空跌停。

潤泰新市價與跌停價位54.8元今天合計有超過1.8萬張賣單高掛；潤泰全市價與跌停價位61.6元合計有超過1.4萬張賣單高掛。

媒體先前報導，潤泰全及潤泰新受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數的危機，依證交法規定，每股淨值低於票面或者低於5元，分別會面臨到停止信用交易或打入全額交割，當公司淨值為負，即達下市條件必須終止上市。（編輯：張均懋）1110729

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