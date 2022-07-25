6月證券劃撥餘額連4降 來到逾1年新低

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（中央社記者蘇思云台北25日電）中央銀行今天公布6月金融情況，6月證券劃撥存款餘額月減新台幣393億元到2兆9347億元，連續4個月下滑，為2021年5月以來新低，本國自然人在台股成交比重也來到逾2年低點。

證券劃撥存款餘額是散戶信心指標，又被視為散戶風向球，媒體關注散戶動向。中央銀行經研處副處長蔡惠美表示，6月證券劃撥存款餘額連4降，散戶對股市信心的反應是全球性的，今年以來各國央行陸續升息，確實影響部分股市交易。

本國自然人在台股成交比重來看，蔡惠美表示，確實也從今年3月高點62.3%連4個月下滑，從5月56.6%下降到6月的56.3%，為2020年4月以來新低。

央行表示，今年6月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.78%及0.51%，都較5月為高；M1B及M2年增率則分別下降為8.08%及7.65%，分別為2020年6月跟2020年12月以來新低，主要受外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降的影響。

蔡惠美表示，M2年增率下降，主要是外資淨匯出造成，6月台股指數單月下滑不少，即使看月平均股價指數也從5月底16192點下降到6月底15889點；從金管會公布外資匯入本金，也從5月淨匯入26.96億美元，6月轉為淨匯出25.37億美元，因此影響M2年增率。

此外，蔡惠美表示，金融機構放款與投資6月年增率下降，主要是銀行對民間部門及政府債權成長下降所致。6月政府收到營所稅規模很不錯，會讓借款需求降低，民間部門近期建築貸款、房貸年資率也都下滑，加上近期金融市場震盪，銀行為了維持流動性，也有減持短票並降低股票部位等。

如果看M2的存款組成，蔡惠美表示，股市下滑加上升息效應，民眾持續把錢從活儲轉到定儲，活期性存款年增率從5月7.65%下降到6月的6.43%，不過，很多企業6月為了繳納所得稅跟發放現金股利，也讓定存年增率下降，因此6月定期跟定期儲蓄存款年增率也從5月的5.18%下降到4.95%，連帶讓M2年增率下降。

至於外匯存款年增率上升到6月17.64%，蔡惠美表示，外匯存款最重要組成是企業的出進口外匯淨收入，由於6月出口年增率擴大、進口年增率略下滑，因此讓外匯存款年增率略擴大。

在發放現金股利部分，蔡惠美指出，企業6月發放現金股利約800億元，由於今年股東會時間並沒有像去年延後召開，預估今年7月股利發放金額會比去年7月的2000多億元還多。

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至於美國聯準會本週將公布利率決策，對台灣貨幣政策是否有影響。蔡惠美指出，每個國家金融情勢不同，美國就業市場緊俏、通膨也高漲，因此貨幣政策不得不加大力道。台灣通膨相對其他國家仍屬溫和，且比較屬於供給面造成的通膨，台灣面臨的升息考量跟美國很不同。

蔡惠美表示，台灣央行的升息幅度是由央行理事會討論後共同決議，會把國際金融情勢、主要經濟體貨幣政策、國內金融情勢做綜合考量，不太適合說美國升息，台灣就有壓力要跟進。（編輯：黃國倫）1110725