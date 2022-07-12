台股探底今年前6月證交稅收年減3成 創16年最大跌幅

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股市持續遭多重利空籠罩，反映台股動能的證交稅，今年上半年實徵新台幣952億元、年減30.4%，創下16年最大跌幅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北12日電）股市持續遭多重利空籠罩，反映台股動能的證交稅，今年上半年實徵新台幣952億元、年減30.4%，創下16年最大跌幅；財政部官員指出，下半年證交稅料繼續呈現年減格局，至於能否達標預算數，仍須觀望。

財政部今天舉行線上記者會，公布6月全國賦稅收入為4914億元、年增43.2%；今年1至6月全國稅收1兆4032億元、年成長13.5%。

檢視上半年主要稅目別變動，與去年同期比較，以營利事業所得稅增加1781億元、綜合所得稅增加304億元、營業稅增加190億元較多，然而，證券交易稅減少415億元、貨物稅減少198億元。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年1至6月證交稅實徵952億元，年減30.4%、創近16年來最深跌幅，但金額仍是歷年同期次高。

她表示，證交稅收編列預算數是以日均成交值3020億元估算，目前僅5月和6月成交值未達這一水位，但全球通膨持續惡化、美國聯準會（Fed）加速升息等市場不確定因素仍在，加上高基期影響，下半年證交稅料會持續陷入年減格局，全年雖應能達標預算數，但仍須繼續觀望。

此外，檢視房屋稅，6月實徵淨額267億元、年增5.4%，主因是部分稅款遞延入帳；累計上半年實徵淨額808億元、年增3.3%，主因為開徵件數增加，陳玉豐指出，前6月房屋稅以新北市、台北市和台南市增加較多。

同時，房地交易熱度似有降溫之勢，檢視相關稅目，土地增值稅6月實徵80億元、年減13.6%，連續3個月負成長，陳玉豐表示，主因是去年基期偏高，為部分縣市有出售大額土地所致，其中以台北市年減5.2億元、新竹縣減4.9億元、台中市減2.6億元較多。

契稅6月實徵約12.6億元、年減15.8%，同樣是連3個月陷入年減格局，減幅較大的縣市為高雄市、台南市和新北市，陳玉豐分析，主要是去年同期有新屋交屋潮、加上去年房地合一2.0上路之前導致一波急售潮，墊高基期所致。

至於房地合一稅，6月實徵34億元、年增3.5%，以台中市、新北市和高雄市增加較多， 陳玉豐表示，觀察6月和上半年房地合一稅增幅，確實有緩下來的趨勢。

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另外，Omicron變異株致確診數飆升，衝擊娛樂稅收，陳玉豐說，原本娛樂稅收呈現向上成長趨勢，6月又降回1.1億元，為今年低點，不過仍年增逾6成，主要是去年6月逢疫情警戒升級，基期較低。

陳玉豐進一步指出，6月娛樂稅源中，娃娃機、KTV和高爾夫球等都有增加，各縣市稅收也均有所成長，在確診數增多下，6月娛樂稅反而年增，除反映出「與病毒共存」情況，也讓財政部對接下來娛樂稅收更具信心。（編輯：潘羿菁）1110712