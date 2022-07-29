美參議員籲台美洽簽所得稅協定 財部：秉持開放態度

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（中央社記者張璦台北29日電）美國跨黨派聯邦參議員近期積極遊說拜登政府，著手談判台美所得稅協定，以解決雙重課稅問題。財政部表示，近年台、美企皆有提出相關意見，只要是與台灣投資經貿往來密切的國家，財政部都會積極辦理、秉持開放態度。

資誠稅務諮詢顧問公司指出，目前台企赴美投資美國子公司，獲利除了需要先繳納美國企業所得稅21%，稅後盈餘匯回台灣前還需要再負擔30%的美國股利扣繳，儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，但整體實質稅率仍高達44.7%。

民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）與共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse），近期呼籲拜登政府開始與台灣進行所得稅協定談判。

范霍倫表示，數十年來，台灣一直是美國的重要經濟夥伴，然而，由於雙方缺乏正式的租稅協定（tax agreement），目前台灣和美國企業遭雙重徵稅，是時候要解決貿易政策中的這一缺口。

薩斯指出，美國應一直尋求加強與台灣的經濟夥伴關係，台灣是民主、經濟的成功範例，同時也是美國第8大貿易夥伴，租稅協定可挹注在彼此國家拓展事業的美企、台企，對此一協定展開談判，合乎常理。

對此，財政部官員今天接受電訪表示，跨境交易有很多種所得類別，包含海空運所得，台美針對這方面已有簽單項租稅協定；這次美國參議員提出的是全面性所得稅協定，盼對個人及企業的跨境所得稅負，協商相互減讓，避免雙重課徵。

官員表示，目前台灣已經與34個國家簽訂所得稅全面性協定，只要是與台灣投資經貿往來密切的國家，財政部都積極辦理相關洽商，但協定談判必須雙方意願一致才能開始推動，台灣財政部則向來秉持開放態度。

官員指出，美國參議員這次提出決議案應是反映部分民意，同樣的，也有些在台美企、台商曾向財政部提出類似意見，對於後續台美租稅協定的相關程序、議程，財政部樂見其成。

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另一名財政部官員指出，近10年來美國參議院擋下美國與他國所得稅協定生效；不過，這次首見由2名美國參議員，針對台美所得稅協定發聲，堪稱「重大突破」。

根據范霍倫辦公室發布的新聞稿，范霍倫和薩斯所提出的這一決議案，將敦促拜登政府啟動談判，促進參、眾兩院合作，以建立台美所得稅協議，並認知到消除對台美企業的雙重課稅，可望強化雙邊貿易和投資等。（編輯：潘羿菁）1110729