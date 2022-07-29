聯發科估客戶庫存調整要2至3季 全年營收看增近20%

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（中央社記者張建中新竹29日電）IC設計廠聯發科執行長蔡力行今天表示，客戶持續調節庫存，預期調整可能延續2至3季時間，第3季營收將季減1%至9%，全年營收仍可望成長接近20%；相較4月法說會的20%目標，略為保守。

聯發科下午舉行線上法人說明會，蔡力行說，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加了市場需求的不確定性，亦導致晶片需求的下降。觀察到客戶及銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的2至3個季度都還會持續調整。

蔡力行表示，聯發科會謹慎管理庫存、成本及費用。他強調，聯發科在過去25年間經歷過數個循環，儘管每個循環並不相同，但半導體產業持續追求更好的連網技術、高效能且低功耗運算能力的方向從未改變。

蔡力行說，聯發科針對長期的需求趨勢及市場機會，一直不遺餘力地耕耘及發展關鍵技術，使得在技術升級週期的初期，即推出先進的5G、Wi-Fi 6及Wi-Fi 7的產品。

蔡力行表示，聯發科過去幾年已在手機有線及無線連網、電視取得領先地位，在多元應用的支持下，相信與過去的循環相比，聯發科將可展現更高的韌性。

展望第3季，蔡力行預期，因客戶持續調整庫存，第3季營收將約新台幣1417億至1542億元，季減1%至9%，毛利率約47.5%至50.5%。

蔡力行說，憑藉多元的產品組合及領先的產業地位，聯發科將可穩健地應對短期的市場挑戰，預期2022年全年營收可望成長接近20%，毛利率目標為48%至50%。（編輯：楊蘭軒）1110729