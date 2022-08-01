趕在民俗月前交車 7月新車掛牌3.8萬輛月增17%

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）各汽車品牌7月加大促銷力道刺激市場買氣，趕在民俗月前交車，帶動7月新車掛牌數來到3萬8192輛，月增17%，與去年比較約持平；展望8月，車商預期進入傳統民俗淡季，估回落到3.1萬輛。

車商今天表示，7月各汽車品牌祭出促銷活動下，展示間人流與接單狀況皆優於6月，預估展間來客數較6月成長約2成左右，推動整體車市連續2個月回溫，不過仍低於車商原本預期的4萬輛目標。

根據監理所資料，7月單月新車掛牌數3萬8192輛，較去年同期成長17%，月增0.3%，和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌7月新車掛牌總數1萬3618輛，市占率35.7%，穩居市場龍頭地位。其中TOYOTA掛牌1萬1620輛，市占30.4%，回升到3成，LEXUS掛牌1998輛，年增12.8%、月增28.7%。

和泰表示，7月祭出國產車送高檔吸塵器策略奏效，推動品牌全月掛牌數較6月增加近3成。其中COROLLA CROSS在7月掛牌數再次衝破4000輛，占國產休旅車超過40%，持續蟬聯全車及休旅車種銷售冠軍。

進口車方面，和泰指出，因生產到貨遞延至7月，全月份登錄為近3個月新高，占有率29.6%，為高級車市場冠軍。7月在大量來車挹注下，SUV車型如RX、NX、UX均奪下高級車市場該級距銷售冠軍，維持高級車市場SUV霸主地位。

7月前10大品牌依序為TOYOTA、HONDA、NISSAN、FORD、MITSUBISHI、CMC、LEXUS、BENZ、MAZDA、HYUNDAI。僅BENZ逆勢較6月下滑9.5%，其餘品牌均呈現月增，其中包括LEXUS、MAZDA及HUYNDAI月增率都超過5成。

展望8月，車商表示，雖然進入傳統民俗月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供甚至再加碼高額優惠方案，預期今年8月市場極有可能淡季不淡，市場預估3萬1000輛，較去年下滑6%。

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