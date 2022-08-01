東洋總經理侯靜蘭：擴大領先優勢 目標5年後業績翻倍

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）台灣東洋新任總經理侯靜蘭今天表示，希望透過新藥上市、海內外市場布局、研發製造代工等3項重要策略，帶領台灣東洋在2027年營業額翻倍成長，除了藥品、疫苗外，也將發展智慧醫療產品，包括醫材輔具等產品。

台灣東洋延攬曾任諾華腫瘤亞洲區負責人的侯靜蘭擔任總經理，今天舉行媒體見面會，侯靜蘭表示，未來台灣東洋將以創新方案加速新產品推出，同時不排除透過策略聯盟及購併模式擴大營運規模，邁向國際化，設定5年內，2027年營業規模翻倍成長目標。

侯靜蘭說，台灣生技產業在高技術門檻的新藥研發技術、市場行銷、智慧醫療等面向都有繼續發展的優勢。目前台灣東洋海外市場營收占比約6%，未來在新市場的拓展上會先以東南亞為主，包括泰國、越南、菲律賓、新加坡等都會是重點區域，將複製台灣成功模式。

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她指出，為了提供醫病更多、更好的選擇，今年台灣東洋除了陸續推出新的學名藥物之外，也與國際知名藥廠合作引進新世代的抗生素和新型麻醉鎮靜藥物；而代理的細胞流感疫苗日前也獲食藥署新增核准適應症可用於6個月至3歲嬰幼兒。另外，為滿足與照顧銀髮長輩的防疫需求，含佐劑的新型流感疫苗也規劃於2023年上市。

此外，綜觀國際醫療發展趨勢，侯靜蘭認為智慧醫療必然是下一個醫學里程碑，雖然台灣電子科技產業和數位科技表現突出，但臨床醫療應用上還有相當大的成長空間。台灣東洋除目前與緯創醫學合作智慧輔具的推廣外，也為跨足智慧醫療領域開始預做準備。（編輯：蘇志宗）1110801