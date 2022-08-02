更多編輯台推薦新聞：
台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看
政治

台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 產經

越南紡織市場採購回溫 紡拓會組團參展接單近900萬

2022/8/2 18:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北2日電）紡拓會組團參加今年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SAIGONTEX），據紡拓會調查顯示，逾800名買主參觀台灣館，參展廠商現場接單金額約30萬美元（約新台幣899.59萬元），估未來接單金額逾500萬美元。

紡拓會今天發布新聞稿，越南西貢紡織及製衣工業展覽會自2019年展出後，受COVID-19影響而停辦兩年，今年恢復實體辦展，共有來自16個國家、278家廠商參展。

紡拓會表示，今年參加紡拓會組團的廠商包含遠東新世紀、新光合纖、集盛、儒鴻、旭寬、綿春、台灣富綢、台灣永光、國紡、成美等23家業者，展出各式流行性及機能性的紗線、布料、商標、染料及助劑。

紡拓會指出，紡拓會在這次展覽設立台灣精選紡織品專區，並以時尚、功能及配飾與紗線等3大類主題，展出百餘項永續及時尚與輕機能紡織品，吸引包括越南大型成衣廠Thai Tuan Group、美國運動品牌Converse越南採購辦公室、德國高級襯衫品牌Seidensticker Group香港採購辦公室、澳洲軍用服飾品牌Australian Defence Apparel等國買主到訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據越南工商部統計資料顯示，2021年越南紡織品及成衣出口實績達390億美元，較2020年成長11%；越南紡織服裝協會表示，今年截至6月止，越南紡織成衣出口約220億美元，較2021年同期成長23%。

紡拓會表示，越南為台灣新南向政策推動的重點市場，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的投資效應已顯現，未來可望吸引更多外資至越南投資，紡拓會將繼續組團參加2023年4月5日至8日舉辦的越南西貢紡織及製衣工業展覽會，歡迎對越南市場有興趣者洽詢。（編輯：黃國倫）1110802（編輯：黃國倫）1110802

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族