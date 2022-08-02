越南紡織市場採購回溫 紡拓會組團參展接單近900萬

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（中央社記者賴言曦台北2日電）紡拓會組團參加今年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SAIGONTEX），據紡拓會調查顯示，逾800名買主參觀台灣館，參展廠商現場接單金額約30萬美元（約新台幣899.59萬元），估未來接單金額逾500萬美元。

紡拓會今天發布新聞稿，越南西貢紡織及製衣工業展覽會自2019年展出後，受COVID-19影響而停辦兩年，今年恢復實體辦展，共有來自16個國家、278家廠商參展。

紡拓會表示，今年參加紡拓會組團的廠商包含遠東新世紀、新光合纖、集盛、儒鴻、旭寬、綿春、台灣富綢、台灣永光、國紡、成美等23家業者，展出各式流行性及機能性的紗線、布料、商標、染料及助劑。

紡拓會指出，紡拓會在這次展覽設立台灣精選紡織品專區，並以時尚、功能及配飾與紗線等3大類主題，展出百餘項永續及時尚與輕機能紡織品，吸引包括越南大型成衣廠Thai Tuan Group、美國運動品牌Converse越南採購辦公室、德國高級襯衫品牌Seidensticker Group香港採購辦公室、澳洲軍用服飾品牌Australian Defence Apparel等國買主到訪。

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據越南工商部統計資料顯示，2021年越南紡織品及成衣出口實績達390億美元，較2020年成長11%；越南紡織服裝協會表示，今年截至6月止，越南紡織成衣出口約220億美元，較2021年同期成長23%。

紡拓會表示，越南為台灣新南向政策推動的重點市場，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的投資效應已顯現，未來可望吸引更多外資至越南投資，紡拓會將繼續組團參加2023年4月5日至8日舉辦的越南西貢紡織及製衣工業展覽會，歡迎對越南市場有興趣者洽詢。（編輯：黃國倫）1110802（編輯：黃國倫）1110802