中暫停對台出口天然砂 經濟部：進口量小影響有限

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）中國宣布暫停對台灣出口天然砂，經濟部今天表示，109、110年進口天然砂僅占國內需求不到1%，其中自中國進口僅7萬、17萬公噸，影響有限，且水利署疏濬目標量估可滿足今年需求。

經濟部礦務局統計，中國從95年起就已逐步減少天然砂出口，近2年進口天然砂分別為45萬及54萬公噸，僅占國內需求0.64%、0.75%，其中自中國進口者，分別是109年7萬公噸與110年17萬公噸，影響有限。

經濟部說，水利署疏濬及清淤進度也大大超前，如111 年度疏濬目標量屬外運販售部分為5900萬噸，加計備增量，估可提供約4885萬噸砂石成品，礦務局推估可滿足今年度需求，隨時可因應國內砂石市場供需。

經濟部表示，另依據財政部關務署統計，今年台灣進口天然砂僅17萬噸，占整體進口量的7%，占國內整體需求約0.5%，其中1到6月自中國進口量約2萬公噸，影響有限。

不僅如此，經濟部也強調，目前水利署在每年汛期後，依河床沖淤變化檢討，並會同水保局、林務局共同訂定下年度目標，持續滾動式檢討疏濬量，因此105年至110 年河川疏濬、水庫清淤及野溪清淤執行量，不僅達標，也有逐年增加的趨勢。

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經濟部也說明，108年以前平均執行疏濬、清淤量為4855萬噸，今年疏濬目標量估可提供約4885萬噸砂石成品，可滿足今年度需求，另6月底砂石庫存量為3838萬噸，也比5月增加66萬噸，至年底砂石供需無虞，各區均可滿足全國砂石需求。

經濟部表示，未來將積極強化東砂北運量以補足北區需求，並配合水利署鳥嘴潭工程疏濬增量調配各區所需，加上拓展東南亞天然砂進口量，因此能使砂石供應無虞，達成自給自足目標。（編輯：潘羿菁）1110803