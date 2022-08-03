更多編輯台推薦新聞：
裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

南電7月營收續創新高 法人：ABF載板市況趨保守

2022/8/3 15:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電今天公布自結7月合併營收新台幣55.32億元，續創單月歷史新高，展望下半年ABF載板市況，外資法人指出轉趨保守。

南電自結7月合併營收55.32億元，較6月55.22億元微增0.18%，比去年同期48.81億元增加13.33%，續創單月新高。

南電累計今年前7月自結合併營收352.79億元，較去年同期282.22億元成長25%。

展望下半年，美系外資法人2日報告指出，歐洲印刷電路板大廠奧特斯（AT&S）對於高階和中低階ABF載板市況看法轉趨保守，這也和台廠欣興在線上法人說明會看法雷同，預期消費電子端ABF載板供需缺口可能提前至2023年底補上。

南電今年積極布局車用晶片載板，預估今年車用電子占比可從7%至8%、提升到10%，今年高效能運算（HPC）用載板出貨和比重也可增加。

南電先前預期，第2季起朝毛利率、營業利益率、稅前獲利率、稅後淨利率逐季提升目標邁進；隨新產能下半年開出，今年ABF載板業績可逐季成長，今年IC載板業績占比拚9成。（編輯：張均懋）1110803

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族