南電7月營收續創新高 法人：ABF載板市況趨保守

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電今天公布自結7月合併營收新台幣55.32億元，續創單月歷史新高，展望下半年ABF載板市況，外資法人指出轉趨保守。

南電自結7月合併營收55.32億元，較6月55.22億元微增0.18%，比去年同期48.81億元增加13.33%，續創單月新高。

南電累計今年前7月自結合併營收352.79億元，較去年同期282.22億元成長25%。

展望下半年，美系外資法人2日報告指出，歐洲印刷電路板大廠奧特斯（AT&S）對於高階和中低階ABF載板市況看法轉趨保守，這也和台廠欣興在線上法人說明會看法雷同，預期消費電子端ABF載板供需缺口可能提前至2023年底補上。

南電今年積極布局車用晶片載板，預估今年車用電子占比可從7%至8%、提升到10%，今年高效能運算（HPC）用載板出貨和比重也可增加。

南電先前預期，第2季起朝毛利率、營業利益率、稅前獲利率、稅後淨利率逐季提升目標邁進；隨新產能下半年開出，今年ABF載板業績可逐季成長，今年IC載板業績占比拚9成。（編輯：張均懋）1110803