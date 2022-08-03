台股量能創今年新低 投顧：政治干擾觀望氣氛濃

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（中央社記者江明晏台北3日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，台股今天拉尾盤小漲，量能創今年新低，投顧指出，股市因政治干擾，觀望氣氛濃，國安基金伺機而動，市場也會持續觀察中國對台一連串的經濟制裁影響。

裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時在台周邊6海域軍演，台股今天大致維持平盤下小跌震盪，尾盤在台積電、鴻海等權值股拉升下，終場收在今天最高點14777.02點，上漲29.79點，漲幅0.2%，成交金額1748.09億元，量能創今年新低。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股近期偏弱，主要來自政治因素干擾，裴洛西訪台確實對金融市場產生震盪，這次情勢緊張，受到全球關注，市場觀望氣氛也相對濃厚，導致股市量縮震盪。

展望後續，他表示，市場會持續觀察中國對台灣一連串的進出口制裁影響，以及後續會不會有更多產品列入；在政治敏感時機，國安基金伺機而動，預估國安基金近期都會待命進場，避免股市波動劇烈。

觀察美股發展，他認為，美股持續展開反彈格局，從6月中旬至今已經反彈20%左右，意味底部浮現，外資不排除開始回補台股，將對台股行情有幫助，13900點之上的底部也會更為堅實；但今年手機、電腦都賣不好，電子業庫存壓力待消化，這個部分仍是利空，如果這個利空能安然度過，台股應該比較有機會展開強勢反彈。（編輯：張均懋）1110803