長榮航第2季客貨運正成長 上半年每股賺0.98元
2022/8/3 17:37
（中央社記者賴言曦台北3日電）長榮航空今天公告，公司與子公司上半年合併營收新台幣634.22億元，年增45%；合併本期淨利54.5億元，歸屬母公司淨利51.52億元，每股稅後盈餘（EPS）0.98元。
長榮航第2季合併營收333.31億元，年增38%；單季合併淨利19.88億元，歸屬母公司淨利18.03億元，每股盈餘0.34元。
客運營收部分，長榮航今年第2季客運營收25.94億元，年增25.5%；累計上半年客運營收41.03億元，年增9.7%。
長榮航說明，上半年隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣放寬居檢隔離政策，帶動旅客搭機需求漸增，客運運量增加17.5%。
貨運表現方面，長榮航指出，今年第2季營收268.33億元，年增38.8%；累計上半年貨運營收523.5億元，年增51.7%。
長榮航指出，上半年受COVID-19疫情、俄烏戰事及勞力短缺持續影響全球供應鏈的情況下，航空貨運延續高需求與高運價，運能年增16.5%，運量年增9.6%，單位收益年增38.4%。（編輯：張良知）1110803
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