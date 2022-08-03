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遠傳：5G續約戶資費平均增逾20%

2022/8/3 19:59
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（中央社記者江明晏台北3日電）遠傳電信今天舉行法人說明會指出，每戶平均貢獻金額（ARPU）成長主要來自5G滲透率提升，目前5G續約戶資費平均提升逾20%，樂觀看待未來ARPU成長可期，遠傳也會持續建設5G，提高5G滲透率。

遠傳指出，和亞太電信合作「5G共頻共網」，在雙方合併前，亞太電信將持續分攤遠傳3.5G頻段共頻共網2/9的成本，有助於提升遠傳合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）。

遠傳強調，和亞太電信合併不僅是雙贏，更能促進產業健康發展、嘉惠雙方用戶，也能達到節能減碳，促進環境永續。

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在企業端5G應用方面，遠傳表示，與高雄市警察局合作打造的「5G智慧巡邏車」，是以遠傳5G獨立組網模式（SA）結合網路切片技術與AI科技，主動出擊偵查贓車，提升警務效能，降低犯罪率。除了打擊犯罪，在救災、救火等情境都會有相關需求，預估未來有機會發展成全國性、跨縣市的應用。

遠傳指出，目前遠傳ICT專案也看到未來更多後續維運、客服等長期合作機會，將有助於挹注新經濟營收成長。（編輯：張良知）1110803

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