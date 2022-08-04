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外資賣超42.49億元 調節原油ETF及金融股

2022/8/4 17:09
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（中央社記者賴言曦台北4日電）台股今天在中共軍演因素下走勢震盪，終場下跌74.82點，三大法人賣超新台幣48.65億元；外資及陸資賣超42.49億元，以期街口布蘭特正2達1.05萬張最多，並調節多檔金融股；投信連30個交易日買超，今天敲進開發金4283張居首。

台股今天終場下跌74.82點，收在14702.2點，跌幅0.51%，成交值新台幣1954.8億元。

觀察三大法人動向，自營商賣超18.49億元，投信買超12.33億元，外資及陸資賣超42.49億元；合計賣超48.65億元。

外資賣超前10名個股中，調節期街口布蘭特正2達1.05萬張排第1，力積電8529張居次。其餘依序為中信金、國泰永續高股息、富邦金、鴻海、第一金、華通、台泥及大同。

外資買超方面，以敲進約3.3萬張聯電居冠，買超約1萬張啟碁排第2。其餘依序為國泰智能電動車、日月光投控、明泰、友達、昇陽半導體、華航、東陽及富邦元宇宙。

投信今天持續買超，已連30個交易日買超台股；今天敲進4283張開發金居冠、2390張元大金居次，其餘依序為仁寶、永豐金、中鋼、南亞科、英業達、聯強、宏碁和國泰金。（編輯：楊蘭軒）1110804

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