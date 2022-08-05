亞泰金屬上半年每股賺6.41元 獲利超越去年全年

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（中央社記者江明晏台北5日電）高階含浸設備廠商亞泰金屬上半年每股稅後盈餘（EPS）達6.41元，已賺贏去年全年，預期下半年高階IC載板基材含浸設備將繼續貢獻營收。

亞泰金屬今天公告上半年財報，合併營收新台幣7.15億元，稅後淨利1.4億元，均創下歷史同期新高，分別較去年同期增加4.36%與110%。

亞泰金屬表示，延續去年以來直立式CCL高階含浸設備的出貨數量及驗收認列進度，上半年繳出合併營收、稅後淨利與EPS均創歷年同期新高的成績單，受惠今年美元持續升值，上半年認列匯兌利益較多，提升亞泰金屬上半年稅後淨利。

亞泰金屬表示，今年下半年直立式CCL高階含浸設備仍會持續挹注營收獲利貢獻，另一項公司自主研發的進階產品高階IC載板基材含浸設備，也將開始進入客戶端的安裝驗收階段，第3季可望挹注整體營收及獲利貢獻，將成為公司新一波的主力產品，以目前客戶設備安裝進度來看，高階IC載板基材含浸設備的營收、獲利貢獻，將可望延續到明、後年。

亞泰金屬進一步表示，下游客戶對產業中長期展望持正面態度，資本支出計畫均維持不變，但受近期中國大陸因疫情封城影響，安裝進度稍有拖延，亞泰將盡力維持下半年原定安裝與測試進度，使全年營收較去年維持雙位數成長。

另外，PCB製程鑽孔墊材廠鉅橡上半年合併營收7億元、營業利益1908萬元、歸屬於母公司稅後淨利2564萬元，營收成長獲利減少，主要來自認列訟訴案件相關損失1104萬元，每股稅後盈餘為0.32元。

鉅橡說明，美耐板業務發展有成，上半年營收較去年同期大幅成長70%，將持續擴張產品線，強化接單能力，以期營運穩健向上。

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因中國大陸正常復工復產，PCB耗材出貨穩健，加上美耐板業務增單生產，7月合併營收維持1.13億元，與6月相較持平，較去年同期成長2.5％，累計前7月合併營收8.13億元，年增率2.1％。

展望下半年，鉅橡指出，公司將謹慎觀察市場調節庫存水位的變化，以期PCB產業於5G、人工智慧物聯網（AIoT）、高效能運算（HPC）與消費性電子新品需求，帶動公司PCB耗材出貨量，並加大美耐板服務，全年營運維持穩健。（編輯：楊凱翔）1110805