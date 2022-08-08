邑昇高階應用需求不墜 看旺e-bike前進歐洲

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（中央社記者江明晏台北8日電）PCB暨自行車燈大廠邑昇實業第2季獲利創歷年新高，邑昇觀察消費電子與網通需求放緩，工控、工業電腦等高階應用不墜，展望後續則看好e-bike打入龐大歐盟電動自行車市場。

邑昇實業日前公告2022年第2季營運成果，合併營收為新台幣4.25億元，稅後淨利0.59億元，分別年減2.83%及年增16.23%，毛利率26%，較去年同期相當，每股稅後盈餘（EPS）1.49元，表現創歷年新高；累計上半年稅後淨利1.04億元，每股稅後盈餘（EPS）2.65元。

邑昇今天早盤股價大漲逾6%，來到39.2元，收復季線關卡。

邑昇表示，第2季在PCB事業方面，以少量多樣客製化為利基，客戶與應用領域廣闊，有助於分散單一產業逆風的風險，從訂單與出貨情況來看，消費電子與網通需求已較為緩和，工控、工業電腦等高階應用則維持不墜，加上國際銅價修正回檔，有助下降原物料成本，挹注合理利潤空間，正向理由還有強勢美元兌新台幣匯兌收益、生產線導入自動化智能設備效益持續發酵。

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針對LED自行車燈業務，邑昇表示，訂單仍持續看至年底，在上游原物料供給情況緩解後，目前生產出貨已正常無虞，歐洲國家對於自行車的需求仍不斷成長，連帶周邊配件的市場也持續提升。

展望未來，邑昇指出，e-bike有機會透過既有經銷合作夥伴，前進歐洲市場，打入龐大歐盟電動自行車市場，加上邑昇已擁有完整ESG企業社會責任暨永續經營白皮書，是目前歐盟國家客戶首要看重的指標之一，將成為邑昇打開歐盟市場的重要關鍵。（編輯：郭無患）1110808