太陽光電模組用玻璃 免徵貨物稅延至116年

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（中央社記者張璦台北8日電）為強化國內太陽光電產業供應鏈，並發展太陽光電能源，財政部指出，行政院今天依貨物稅條例規定，核定延長太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅5年，至民國116年11月23日。

財政部今天發布新聞稿指出，依貨物稅條例第9條之1第1項及第2項規定，在條文生效日，即106年11月24日起的5年內，由國外進口或國內產製專供太陽光電模組用的玻璃，檢具承諾不轉售或移作他用的聲明書，及工業主管機關的用途證明文件者，可免徵貨物稅；免徵年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況，決定是否延長免徵年限。

為繼續強化國內太陽光電產業供應鏈及發展太陽光電能源，以達節能減碳目標，財政部表示，行政院今天依貨物稅條例規定，核定延長太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅5年，至116年11月23日。

財政部說明，上述太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅措施，將於今年11月23日屆期，考量發展綠電與再生能源為台灣「六大核心戰略產業」之一；配合國際間因應氣候變遷，台灣積極規劃節能減碳的國家發展整體策略，及打造零碳能源系統，增設太陽光電模組為其中重要策略之一，延續太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅具有政策必要性。

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財政部因此參酌經濟部建議，依貨物稅條例規定陳報行政院，建議續延長太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅措施實施年限5年，從今年11月24日至116年11月23日，行政院並於今天核定。

另外，財政部進一步指出，延長貨物稅條例免徵太陽光電模組用玻璃貨物稅實施年限，有助台灣推動「2050淨零排放」及國家永續發展的政策目標，達成節能減碳及實現綠能科技創新產業願景。（編輯：楊凱翔）1110808