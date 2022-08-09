日月光投控7月營收同期高 法人：第3季拚新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測大廠日月光投控今天下午公布7月自結合併營收新台幣581.67億元，創同期新高。法人預估，投控第3季業績季增11%至13%區間，拚歷史單季新高。

日月光投控自結7月合併營收581.67億元，較6月579.98億元微增0.3%，比去年同期464.8億元成長25.1%，創歷史同期新高。

其中7月封裝測試及材料營收334.35億元，較6月328.79億元微增1.7%，比去年同期292.13億元成長14.5%。

累計今年前7月，日月光投控自結合併營收3629.96億元，較去年同期2928.75億元成長23.94%。

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展望第3季，法人推估，日月光投控電子代工服務（EMS）業績可望季增25%，IC封裝及材料業績季增低個位數百分點，預估第3季投控整體業績季增11%至13%區間，單季營收落在新台幣1760億元至1810億元區間，拚歷史單季新高。

在資本支出規劃動向，法人表示，IC封測及材料設備支出占日月光投控資本支出比重約9成，原先規劃封裝占比約6成多，測試占比約2成多，材料占比約2%；目前投控調整封裝占比約5成多，測試提升至約3成，材料增加2個百分點至4%，電子代工服務維持9%。（編輯：翟思嘉）1110809