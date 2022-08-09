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面板報價續跌 友達、群創7月營收年減近5成

2022/8/9 16:23
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（中央社記者潘智義台北9日電）面板價格續跌，群創光電今天公告7月自結合併營收新台幣158億元，較6月減少18.3%，年減達51.1%；友達光電7月自結合併營收174.3億元，較6月減少15.8%，年減47.7%。

群創光電發布新聞稿指出，7月大尺寸面板合併出貨量共計825萬片，較6月減少26.2%；7月中小尺寸面板合併出貨量共計2297萬片，較6月減少24.4%。

友達光電也新聞稿說明，7月面板總出貨面積達130.1萬平方公尺，較6月減少17.9%。

集邦科技旗下面板研究中心WitsView日前公布調研數據，8月上旬除32吋電視面板外，其他面板價格均下跌，其中65吋電視面板8月上旬均價為115美元，較7月下旬下跌5美元。

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55吋電視面板、43吋電視面板8月上旬均價與7月下旬相比均下跌1美元，本期均價分別為86美元、53美元；32吋電視面板均價暫時穩定在27美元，與7月下旬持平。

研調機構群智諮詢報告顯示，7至8月供需寬鬆環境情況下，面板價格續跌，但8月面板價格跌勢收斂；因國際政治情勢動盪，高通膨壓力延續，使終端消費市場需求降低；而供應端在高庫存的壓力下，面板廠調降稼動率，但依然無法抵消需求下降的幅度，全球液晶電視面板市場仍供過於求。（編輯：張良知）1110809

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