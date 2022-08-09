健鼎上半年賺逾半個股本 由田毛利率創同期高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）HDI大廠健鼎第2季雖受中國封城影響，但因匯兌收益與原物料成本減輕，每股盈餘仍成長至2.79元，累計上半年每股賺5.54元；由田上半年毛利率、營業淨利則創歷史同期新高表現。

健鼎科技公布上半年合併財報營收新台幣339.31億元，營業毛利58.95億元，稅後盈餘29.12億元，每股盈餘（EPS）5.54元，較去年同期的5.21元成長。

以單季第2季而言，健鼎營收165.71億元，營業毛利29.3億元，毛利率17.68%，營業利益16.25億元，稅後盈餘14.67億元，每股盈餘2.79元。

健鼎說明，第2季受到中國大陸上海封城影響，季營收略低於第1季，導致折舊占營收成本較高，但因人民幣對美元貶值，以及原物料銅、銅箔基板（CCL）等價格壓力減輕，單季獲利仍較首季每股盈餘2.75元及去年同期的2.53元成長，營運結果尚符合預期。

AOI檢測設備商由田公告第2季營收7.75億元，較去年同期成長31.03%；毛利率58%，創單季歷史新高；營業淨利2.02億元，創同期新高；EPS為3.21元，創同期次高。累計上半年營收12.1億元，較去年同期成長17.73%；毛利率55%、營業淨利2.39億元，同創歷史同期新高。

由田說明，受惠於載板、半導體封裝需求持續暢旺，以及部分面板廠升級改造需求的挹注，上半年營收表現淡季不淡，而三大產品線的比重調整策略，有效帶動毛利率向上攀升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由田表示，在載板領域深耕多年，通吃台灣載板大廠訂單、同時布局大陸載板廠需求，在各類高階應用的趨勢下，ABF載板需求持續暢旺，載板仍為主要的成長動能之一，由田同時積極地廣化產品線，累計去年來自半導體、捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）及先進封裝載板等的營收貢獻合計超過5成以上，也是帶動營收成長的重要驅動力，在封測龍頭廠商擴產計畫不變下，半導體營收表現有望加溫。

展望下半年，由田指出，雖有地緣政治衝突、通膨等因素影響，不過在整體訂單掌握度來看，仍有一定的信心迎接旺季的到來，法人預估，由田全年營收成長目標將維持2成以上，每股盈餘可望挑戰再創新高。（編輯：楊凱翔）1110809