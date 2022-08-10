工業富聯上半年獲利微增 雲端運算業務成長21%最佳

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（中央社記者鍾榮峰台北10日）鴻海旗下工業富聯上半年歸屬母公司業主獲利人民幣68.72億元，微幅年增2.16%，其中雲端運算業務年成長21%最佳。

工業富聯9日公布上半年財報，上半年營收人民幣2252.6億元，較去年同期1960.3億元成長14.91%，上半年獲利人民幣68.72億元，較去年同期67.27億元微增2.16%，上半年每股基本純益人民幣0.35元，較去年同期人民幣0.34元略佳。

工業富聯在微信公眾號訊息中指出，上半年3大業務營收均年成長雙位數百分點，其中雲端運算業務年成長21%，上半年營收來到人民幣996.78億元。

工業富聯表示，持續推出新一代雲端運算基礎設施解決方案，包括模組化伺服器、高效能運算（HPC）與資料中心先進冷卻解決方案等。

此外，工業富聯也與多家車廠合作，布局車用級安全規範客製化產品；在電動車，工業富聯鎖定零配件研發和生產，布局電動車輕量化、省電化及智慧化3方面。

在通訊及行動網路設備業務，工業富聯指出，上半年營收來到人民幣1245.39億元，年增10.49%，上半年Wi-Fi 6/6E及5G產品營收年成長雙位數百分點，工業富聯持續布局高階智慧型手機和穿戴裝置高精密機構件產線。

工業互聯網業務方面，上半年營收人民幣4.35億元，年成長17.26%，工業富聯指出，到目前為止，已建成5座世界級的燈塔工廠、9座綠色工廠、超過10座智慧工廠。（編輯：張均懋）1110810