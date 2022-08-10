鴻海不看淡手機市況 下半年缺料影響降低

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（中央社記者鍾榮峰台北10日）鴻海董事長劉揚偉今天表示，不看淡下半年手機市況，預期可較去年同期持平。他認為，下半年整體毛利率可優於上半年，缺料影響可降到最低。

在電動車布局，劉揚偉透露，10月科技日將展示量產版Model C車款，2023年第2季可量產Model E；而MIH聯盟將推出MIH車款，展現標準化和模組化效益。

鴻海下午舉行線上法人說明會，法人問及對下半年智慧型手機市況看法。

劉揚偉表示，下半年仍是科技業傳統旺季，儘管中低階消費電子產品有雜音，不過鴻海聚焦中高階產品，受到全球通膨景氣影響有限，他不看淡下半年手機市況，預期可較去年同期持平；不過需觀察地緣政治風險、通膨、COVID-19疫情後續發展。

展望下半年營運，劉揚偉預期，下半年毛利率表現可優於上半年。法人進一步問及2023年、2024年經濟大環境可能下行的因應之道，劉揚偉表示，追求毛利率是以營收和市占率穩定為前提，若營收受影響程度大於10%至15%，就會以穩定營收為主要目標。

針對2025年集團毛利率10%的目標，劉揚偉表示，有信心透過提升元件和新事業產品比重來達成。

談到缺料問題，劉揚偉指出，目前多數料況供應已舒緩，晶片和記憶體缺料問題主要在伺服器和網通產品；他表示，鴻海本身與客戶都是全球大型廠商，鞏固料源可讓缺料影響降到最低，儘管中國封城變數，鴻海仍較同業不受缺料影響。

鴻海財務長黃德才說明，第2季庫存水位偏高，主要是伺服器和網通產品長短料影響客戶備貨；加上疫情管制物流受阻，鴻海提高原物料安全庫存水位，因應不確定性。展望第3季，鴻海配合客戶量產爬坡需求安排庫存，庫存控管有部分正常提列迴轉，並無大量迴轉。

法人關注鴻海電動車布局進展，劉揚偉透露，10月科技日將展示量產版Model C車款，2023年第2季可量產Model E。鴻海集團在墨西哥布局電動車用零配件，美國俄亥俄州廠區年產能可到50萬輛至60萬輛，鴻海規劃2024年提高產能利用率；在美國威斯康辛州方面，鴻海也有進一步計畫，目前細節無法透露。

談到如何落實2025年鴻海在全球電動車市占率達到5%目標，劉揚偉透露，現在有傳統車廠新客戶2個、新創企業新客戶3個，鴻海在電動車客戶相當多元，有機會達標。

至於MIH電動車開放平台聯盟進展，劉揚偉透露，近期將有令人驚喜消息公布，MIH聯盟將推出MIH車款，展現標準化和模組化可能性與效益。（編輯：張良知）1110810