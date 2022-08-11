漢來美食上半年轉虧 豆府每股賺3.35元
（中央社記者江明晏台北11日電）受疫情干擾，漢來美食第2季每股虧2.42元，拖累上半年轉虧，8月餐飲市場逐漸活絡，預估下半年營收迎轉機，豆府則受惠展店效應，上半年每股盈餘為3.35元。
漢來美食今天董事會通過季報，第2季合併營收新台幣5.38億元、營業淨損1.58億元、稅後淨損1.02億元，每股虧損2.42元。
漢來美食累計上半年營收15.74億元、營業淨損1.04億元、稅後淨損0.59億元，每股虧損1.41元。
漢來指出，單季及累計上半年營收受惠持續展店效益，均較去年同期小幅成長，獲利表現則較去年同期落後，在疫情趨穩下，8月後餐飲市場逐漸活絡，預估下半年營收將可樂觀看待。
漢來美食表示，7月營收已回升到3.05億元，月增59.77%、年增475.51%；累計前7月營收18.79億元，年增17.99%，預期8月在暑假及節慶陸續到來的氛圍下營收將持續大幅躍升。
另外，台灣連鎖餐飲集團豆府召開董事會，通過2022年上半年度財務報表，上半年度合併營收為10.33億元，年增26.13 %，稅後純益7576萬元，年增14.55%，每股盈餘為3.35元。
回顧今年第2季，豆府指出，因新冠肺炎疫情加劇，衝擊集團營收，而隨著疫情逐漸回穩，加上展店效益加持，第2季營收4.67億元，創第2季單季營收新高。
進入暑假旺季，豆府表示，營運已明顯回溫，加上7月密集新增4間門店，在日前公布的7月營收，達2.38億元，除較6月大幅成長34.51%，更創下單月營收新高。
展望2022下半年，豆府指出，除了已新展4間門店外，豆府仍將按照計畫積極展店，預計年底前再開4家新據點。另外，隨著全球疫情趨緩，將重啟海外計畫，除向外展店外，也將依循引進米其林品牌帕泰家的成功經驗，積極尋找合適海外品牌引進台灣。（編輯：楊凱翔）1110811
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