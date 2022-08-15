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電子鋼鐵重聚人氣 台股盤中漲逾百點站上15400點

2022/8/15 10:57（8/15 11:03 更新）
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台股15日開高走高，一舉收復季線，盤中指數一度上漲逾百點，站上15400點整數關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天開高走高，一舉收復季線，盤中指數一度上漲逾百點，站上15400點整數關卡；電子、鋼鐵重聚人氣，航運股則賣壓湧現。

截至10時28分，台股加權指數來到15384點，上漲95.93點，漲幅0.63%，成交值新台幣1253.12億元。電子股漲0.88%，鋼鐵股漲1.47%。

觀察權值股表現，台積電重返520元關卡，盤中最高一度漲至523元，漲幅超過1.16%；聯發科最高一度至701元，漲幅超過2.49%；聯電、友達、世芯-KY等電子類股也齊揚。

航運股方面，上海航交所12日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）出現連9跌，市場紛傳貨櫃族群恐旺季落空，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海皆墨，尤其長榮盤中最低一度至99.6點，回測百元關卡。另外鋼鐵類股今天延續上週五的反彈行情，類股整體漲幅超過1%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問表示，美股上週連續性大漲，是帶動台股今天走揚的重要原因，且11、12日外資連兩天買超，顯示外資買盤有回流趨勢，整體而言，IC族群、半導體、載板族群表現有撐，在今天扮演領漲角色。

儲祥生指出，過去台股一直受電子產業消化庫存的利空消息困擾，股價也明顯反應相關消息，但由於前期已充分反應，近期反而利空不跌，顯示買盤可能轉而關注股價跌深但基本面不錯的個股進行布局。（編輯：趙蔚蘭）1110815

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