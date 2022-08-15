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帝寶再提上訴 與賓士專利訴訟戰延燒

2022/8/15 15:20
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）車燈大廠帝寶與德商賓士（Mercedes-Benz）專利權訴訟戰延燒，帝寶今天下午公告，與德商賓士有關侵害專利權事件，依法提起上訴。

德商賓士集團對帝寶提起民事訴訟，主張帝寶產品侵害賓士設計專利「車輛之頭燈」設計專利權，台灣智慧財產及商業法院在7月14日作成二審判決，帝寶須賠償新台幣1812萬元。

帝寶下午指出，收到判決書後，與律師研擬，今天依法提起上訴。帝寶說明，上訴對財務業務無重大影響。

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帝寶法務團隊7月中旬表示，先前法院一審判決帝寶侵權、需賠償賓士3000多萬元，帝寶提出二審上訴，7月法院判定帝寶侵犯德商賓士設計專利，並須賠償1812萬元；賠償金額降低，但仍被法院認定侵權，帝寶規劃提出上訴。

賓士母公司戴姆勒（Daimler AG）先前控告帝寶侵害設計專利「車輛之頭燈」設計專利權，2019年8月帝寶公告台灣智慧財產法院針對帝寶與戴姆勒之間有關侵害專利權等事件，一審判決結果戴姆勒勝訴。（編輯：張均懋）1110815

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