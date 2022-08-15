7月人民幣存款餘額微增 散戶依舊不回頭連17跌

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（中央社記者蘇思云台北15日電）中央銀行今天公布7月國銀人民幣存款餘額為人民幣2240.42億元，月增6.2億元，不過，散戶依舊沒有回心轉意，仍持續小幅減持人民幣存款，個人戶存款已經連17個月下滑。

根據央行統計，7月國銀人民幣存款餘額合計為2240.42億元，月增6.2億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額月減9.11億元、降至1936.48億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額月增15.31億元、升至303.94億元。

央行官員解釋，7月DBU當中法人戶跟個人戶部分都減少，法人部分主要是有法人收到人民幣貨款並做結售，因此存款減少，散戶減持人民幣存款的趨勢不變，去年3月至今，個人戶存款已經連續17個月下跌，不過下跌幅度都很小。

央行官員指出，OBU增加有2個原因，一是有企業收到人民幣的股利收入，改存成人民幣定存，二是企業基於資金調度需要，把他行DBU人民幣存款匯到OBU帳戶，因此讓OBU增加。

央行今天也提供最新的銀行各天期最優人民幣專案利率供外界參考，1個月期是永豐銀的3.05%、3個月期是中信銀的3.28%、6個月期是永豐銀的2.38%、9個月期是土銀的1.45%，1年期則以陽信銀的2.4%最佳。

央行官員指出，個人戶存款雖然持續下滑，但主要還是要看個人對於幣別偏好程度，目前看起來每個月減少金額、幅度其實很小。（編輯：黃國倫）1110815