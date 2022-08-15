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疫情衝擊第2季營運 瓦城上半年每股虧1.24元

2022/8/15 21:05（8/15 21:16 更新）
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瓦城受疫情衝擊，營運虧損，但隨著疫情趨緩，第3季各門店消費人潮回流，集團業績復甦。（瓦城提供）中央社記者江明晏傳真 111年8月15日
瓦城受疫情衝擊，營運虧損，但隨著疫情趨緩，第3季各門店消費人潮回流，集團業績復甦。（瓦城提供）中央社記者江明晏傳真 111年8月15日
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（中央社記者江明晏台北15日電）連鎖餐飲集團瓦城第2季深受疫情衝擊，每股虧損4.13元，累計上半年每股虧1.24元；但隨著疫情趨緩，第3季各門店消費人潮明顯回流，集團業績復甦，7月營收年增逾9成。

瓦城泰統集團今天公布第2季財報，深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，稅後淨損新台幣0.95億元，每股虧損4.13元。

瓦城上半年合併營收新台幣20.61億元，年減6%，合併營業毛利達9.71億元，毛利率疫情下守住47%，上半年合併稅後淨損0.28億元，每股虧1.24元，年減127%，其中大陸子公司受上海周邊區域疫情封控停止營運，上半年淨損0.23億元。

瓦城表示，在第2季餐飲受疫情嚴重衝擊下，集團仍堅持不裁員不減薪，第3季隨著市場狀況回穩，各門店消費人潮明顯回流，集團業績顯現復甦跡象，7月營收4.3億元，年增逾9成。

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展望後市，瓦城看好，集團已推出多款新品搭配行銷活動搶攻夏季商機，加上新開店效益助攻，樂觀看待集團營收穩健回升，迎接下半年傳統旺季，集團將延續多元管道成長動能，加速衝刺業績。

展店計畫方面，瓦城截至上半年已開出4家新店，2022年將維持雙位數展店目標，集團也持續針對旗下品牌推動各面向的優化，醞釀下半年表現營收反彈。為品牌打造嶄新風貌，並預計於下半年陸續呈現。（編輯：楊蘭軒）1110815

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