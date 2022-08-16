更多編輯台推薦新聞：
海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

餐飲業放眼下半年復甦 布局新品牌搶商機

2022/8/16 12:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）國內餐飲業今年第2季深受疫情干擾，營運普遍吃虧，隨著疫情趨緩，看好下半年將迎來復甦商機，連鎖餐飲集團紛紛設立新品牌布局，盼彌補上半年獲利缺口。

美食-KY轉投資這一鍋跨出鍋物、燒肉品牌屬性，宣布打造新品牌文青麵食館「九初」，耗時一年籌劃研發，推出主打爆汁脆皮煎餃、牛肉麵、滷味的家常料理，首店開在台中勤美商圈，未來將在全台持續展店。

漢來美食表示，旗下最大品牌漢來海港餐廳全台7家分店，7月起逐漸恢復往常的訂位盛況，顯示國人已走過防堵疫情階段，態度轉向與病毒共存，疫情期間漢來美食不畏衝擊，積極調整經營策略並啟動轉型，下半年更將啟動展店計畫，預計9月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，是漢來美食集團旗下第18個品牌、第45家餐廳，可望為集團營運增添新一波成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望2022下半年，豆府集團指出，除了已新開4間門店外，豆府將按照計畫積極展店，預計年底前再開4家新據點。另外，隨著全球疫情趨緩，將重啟海外計畫，除向外展店外，也將依循引進米其林品牌帕泰家的成功經驗，尋找合適海外品牌引進台灣。

乾杯事業版圖橫跨台灣與中國大陸，除了兩岸仍是重點市場、積極拓點外，日前宣布推出新品牌KANPAI CLASSIC，為集團前進西方市場的燒肉品牌模版，首間插旗天母，第一階段先搶攻新台幣90億元的台灣燒肉市場，未來將朝歐美國家插旗，目前已經在調研倫敦等城市。（編輯：張均懋）1110816

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族