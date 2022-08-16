餐飲業放眼下半年復甦 布局新品牌搶商機

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（中央社記者江明晏台北16日電）國內餐飲業今年第2季深受疫情干擾，營運普遍吃虧，隨著疫情趨緩，看好下半年將迎來復甦商機，連鎖餐飲集團紛紛設立新品牌布局，盼彌補上半年獲利缺口。

美食-KY轉投資這一鍋跨出鍋物、燒肉品牌屬性，宣布打造新品牌文青麵食館「九初」，耗時一年籌劃研發，推出主打爆汁脆皮煎餃、牛肉麵、滷味的家常料理，首店開在台中勤美商圈，未來將在全台持續展店。

漢來美食表示，旗下最大品牌漢來海港餐廳全台7家分店，7月起逐漸恢復往常的訂位盛況，顯示國人已走過防堵疫情階段，態度轉向與病毒共存，疫情期間漢來美食不畏衝擊，積極調整經營策略並啟動轉型，下半年更將啟動展店計畫，預計9月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，是漢來美食集團旗下第18個品牌、第45家餐廳，可望為集團營運增添新一波成長動能。

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展望2022下半年，豆府集團指出，除了已新開4間門店外，豆府將按照計畫積極展店，預計年底前再開4家新據點。另外，隨著全球疫情趨緩，將重啟海外計畫，除向外展店外，也將依循引進米其林品牌帕泰家的成功經驗，尋找合適海外品牌引進台灣。

乾杯事業版圖橫跨台灣與中國大陸，除了兩岸仍是重點市場、積極拓點外，日前宣布推出新品牌KANPAI CLASSIC，為集團前進西方市場的燒肉品牌模版，首間插旗天母，第一階段先搶攻新台幣90億元的台灣燒肉市場，未來將朝歐美國家插旗，目前已經在調研倫敦等城市。（編輯：張均懋）1110816