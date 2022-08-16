台灣科技新創基地4週年 吳政忠期許深化國際連結

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）台灣科技新創基地（TTA）成立4週年，國家科學及技術委員會主委吳政忠今天表示，期許TTA能持續強化跨部會接棒，整合台灣科技優勢與科研能量，也深化與國際創新創業生態圈連結，為台灣新創布局更多市場機會。

國科會今天在TTA舉辦4週年記者會，並於今、明天辦理TTA新創嘉年華，吳政忠、國家發展委員會主委龔明鑫、國際創業家投資人、加速器、企業及新創校友等逾百位新創界人士出席。

以色列科技新創教父、2011年諾貝爾化學獎得主丹‧謝赫特曼（Daniel Shechtman）也為活動錄製祝賀影片，期許各界挹注更多科研創新資源，帶動社會與經濟發展。

吳政忠致詞表示，期許TTA能持續強化跨部會接棒，整合台灣科技優勢與科研能量，並吸引高階人才投入科研創業，提升台灣科技新創於國際的影響力，也盼TTA持續深化與國際創新創業生態圈連結，為台灣新創布局更多市場機會。

國科會說明，為健全創新創業生態系，在行政院「亞洲‧矽谷推動方案」、「前瞻基礎建設計畫」政策目標下，科技部（國科會前身）TTA於2018年成立，藉打造國際級創業基地，完善台灣科研新創生態圈。

國科會表示，自TTA成立至今，已引進9家國內外頂尖投資型加速器，及超過35名國際創業家投資人，挹注台灣創新創業生態圈國際創業資源與思維，並已培育超過500家新創，產業領域涵蓋半導體、AI、生技醫療及大數據等。

此外，科技部在2021年底於台南沙崙成立TTA南部據點，打造南台灣國際級新創生態圈暨實證聚落，進一步推動產學研團隊發展。

國科會強調，未來將持續跨部會攜手各界，以科創扶植、南北攜手、國際鏈結三大策略，加速台灣新創在國際市場擴張與成長，與國際生態圈共融。（編輯：潘羿菁）1110816