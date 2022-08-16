跨國平台問責 媒改社建議納台美數位貿易談判議題

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（中央社記者蘇思云台北16日電）NCC的數位中介服務法擬納管跨國數位平台，媒體改造學社表示，建議政府應該要在近期展開的台美數位貿易談判中，加入數位平台問責議題，聯合美國政府力量，台美協力共同面對這項議題。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開數位中介服務法第2場公開說明會，主要邀請公民團體與專家學者表達意見。草案初步規劃針對有效使用者230萬以上的平台，認定為「指定線上平台服務提供者」，須負擔較多義務，外界預期臉書、YouTube應該都屬於此類平台。

媒體改造學社理事長羅慧雯指出，跨國數位平台都是守門人，也是內容通道的主要控制者，不僅奪取大部分數位廣告、影響各國的新聞產業發展，也成為很多不實資訊的傳播溫床，對言論自由、民主政治都構成威脅。媒改社認為，大型數位平台過去承擔責任太少，應該要承擔更多社會、法律、道德責任，肯定NCC規範數位平台。

羅慧雯指出，草案很多移植歐盟的數位服務法（DSA），但台灣跟歐盟相比確實規模小很多，跨國平台會不會因為要遵守更多法律義務，放棄台灣市場，政府是否有考慮台灣確實可能成為數位孤島的後果。

不過，為了避免這樣的狀況發生，羅慧雯指出，數位平台問責不應該只侷限在這部法案討論而已，政府應在近期展開的台美數位貿易談判中，加入數位平台問責議題，聯合美國政府力量。美國現在也在處理數位平台的壟斷議題，政府除了公私協力、更要台美協力。

羅慧雯質疑，政府是否有決心要求數位平台問責，「如果有決心，為何只有要求境外業者找代理人，而不是要求設立分公司真正落地」。

羅慧雯直言，數位平台現在最讓人詬病的是對內容有很大的審查權力，不知道是哪些訊息觸發下架機制。草案中雖然規範平台要公布演算法揭露、透明度報告、廣告參數等，但必須進一步思考的是，揭露這些內容能否對平台獨斷的內容審查產生制衡力。

全國律師聯合會律師林俊宏表示，草案應該要有對於人權影響、衝擊有完整評估，這樣對業者課責、設計部會可以向法院聲請核發資訊限制令的做法，是否侵犯言論自由，應該要有相對報告提供給外界參考。

林俊宏認為，NCC提到資訊限制令的做法還沒跟司法院溝通過，作為實務工作者認為非常不可思議，法院目前實務工作量非常大，以最近選舉為例，如果很多人跟業者、專責機構檢舉訊息應下架等，後續若走到資訊限制令程序，法院是否有足夠量能、時效上能否達成48小時內核發是有疑慮的。

NCC綜合規劃處處長王德威回應，參考歐盟就是考量他們是很大的市場，如果業者都遵守，台灣在相同條件下要求，可能實施上比較沒那麼困難。歐盟沒有要求數位平台一定要落地，台灣要這樣規範也可以，法規確實可以訂很嚴，但也要考慮法規能否實際落實。（編輯：張均懋）1110816