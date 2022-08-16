四川限電 英利成都子公司暫時停工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國四川限電，汽車零配件廠英利-KY今天下午宣布，子公司成都英利汽車部件配合當地政府限電政策，暫時停工。

中國南方各地近日氣候炎熱、持續高溫，空調等民生用電負荷大增、供電緊張。四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。

英利-KY下午公告，子公司成都英利汽車部件接獲成都電力主管機關通知，因受極端高溫天氣影響，即日起至20日啟動有序用電方案，停供工業生產用電。

英利-KY指出，成都子公司已調整相關生產營運，目前評估對財務業務尚無重大影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據年報資料，英利-KY在四川關係企業除了成都英利汽車部件，還包括成都友利汽車部件、重慶中利凱瑞汽車部件等公司；2009年成都英利汽車部件有限公司成立，2016年重慶中利凱瑞汽車部件成立。

英利-KY主要布局金屬汽車零配件和非金屬汽車零配件等，產品包括車身沖壓件、底護板、前端框架類、儀錶板骨架、車身安全件等，在材料、結構設計、製造工藝等，採取輕量化技術，英利-KY也積極切入電動車電池殼體、副車架等新產品。（編輯：楊蘭軒）1110816