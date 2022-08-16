美時和富士製藥高價值學名藥 送件申請日本藥證

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）跨國特殊學名藥廠美時化學今天宣布，與日本富士製藥共同開發的高價值學名藥，已成功向日本厚生勞動省提交藥證申請。根據IQVIA的統計資料，2021年此品項在日本的總銷售額超過3億美元。

美時與富士製藥（Fuji Pharma）於2021年8月簽訂共同開發及銷貨協議。根據協議，由美時負責產品研發，富士製藥負責當地的生物等效性研究。

美時製藥總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，很高興與富士製藥進行第一個共同開發項目，並在今天成功提交申請，這是雙方合作上的重大里程碑，也是繼美時與富士製建立策略聯盟後，進軍日本藥品市場的重要里程碑。

富士製藥表示，此次合作使得富士製藥能夠進一步擴大產品組合，並讓日本各地的患者能夠及時獲得高品質的學名藥產品。

美時表示，如果順利獲得日本藥證許可後，美時會在南投工廠生產，並將成品供應給富士製藥在日本市場進行銷售。

美時第2季在亞太營收成長強勁帶動下，毛利率提升至47.4%，季增4個百分點，年增5.6個百分點，優於預期；美時累計上半年每股盈餘（EPS）為2.97元。

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美時原本預估今年營收年增率在5%至10%間，看好下半年血癌藥將在美國上市，加上亞太市場銷售優於預期，美時日前法人說明會時釋出樂觀看法，預期今年營收年增有望挑戰10%的目標或是超標，全年毛利率維持在50%以上展望不變。

法人表示，美時下一個重磅產品血癌藥將於第3季在美國上市，由於是一次性出貨，預期9月將集中認列營收。根據美時母公司艾威群集團旗下負責美國市場業務的Alvogen與血癌藥原廠協議，從美時血癌學名藥在美國上市到2026年1月專利到期前，可在限制量出貨下，每12個月遞增一定市占率至不超過10%。（編輯：張良知）1110816