興達海基3座國產化水下基礎 前進風場安裝

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（中央社記者潘智義台北16日電）中鋼集團旗下興達海基公司今天表示，巴拿馬籍重件運輸船大和號今天上午11時利用漲潮，順利載運第一批3座100%國產化水下基礎出港，前往風場交由沃旭公司海事工程團隊安裝。

承製沃旭大彰化案管架式水下基礎的興達海基公司發布新聞稿指出，興達港原本屬於漁港，開港以來首次有大型船隻進港，在安排兩位領港員及3艘拖船引領下，大和號運輸船於8月12日清晨順利靠港，並進行吊裝前準備及第三方公證單位驗證工作。

興達海基董事長謝榮淵表示，運輸船共吊裝3座管架式水下基礎，由於水下基礎成品為巨大的鋼鐵結構體，單座重量超過1200公噸、高度達80公尺，要能穩固地將水下基礎精準放置且牢牢固定在運輸船的甲板上，不僅需要特殊的治具安全鎖固，也有賴於相當困難的工程技術，才能在海上運送時抵抗航行中的風浪。

謝榮淵說明，整個吊裝過程須「看天吃飯」，搭配天候狀況良好時才能執行作業。興達海基8月15日完成3座管架式水下基礎吊裝作業，16日上午順利啟航出港。

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沃旭能源亞太區總裁古沛明近日至興達海基視察出貨作業時表示，興達海基設置優良的自動化吊掛設備，且訓練出具備高效率及良好安全管理的工作團隊，整體吊掛作業與亞洲同樣產製管架式水下基礎的同業相比，是有過之而無不及。

興達海基表示，完成沃旭案6座水下基礎出貨安裝後，全力投入中能離岸風場水下基礎的產製工作，朝月產兩座成品目標努力，並將積極爭取第3階段區塊風場開發商機。（編輯：張良知）1110816