奇鈦科抗光抗熱老化產品攻海外 19日起上櫃前競拍

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（中央社記者潘智義台北17日電）抗光老化、抗熱老化化學產品廠奇鈦科總經理盧玉華今天在媒體交流會表示，公司主要產品紫外光吸收劑及光安定劑占52%、抗氧化劑占27%、光引發劑占20%，以外銷美、日等國際塗料品牌為主。

盧玉華指出，抗氧化劑部分，已與國際醫療器材大廠合作，開發口腔X光膠片用抗氧化劑，逐步貢獻營收。奇鈦科技預計近期掛牌上櫃，配合上櫃前公開銷售，對外公開承銷3483張，其中2707張採競價拍賣，競拍底價每股新台幣35元，競拍期間8月19日至23日。

她說，彰濱廠在2012至2014年完成第一期興建工程，採自有資金及銀行融資方式支應，並未輕易向股東進行增資。隨著營收、獲利成長，截至2022年6月負債比率已降至46%，其餘各項財務指標維持穩健或成長趨勢，年化權益報酬率（ROE）更上升至30.3%。

針對紫外光吸收劑、光安定劑產品應用，奇鈦科主管以汽車為例說明，外裝塗料或塑料經紫外光照射會產生自由基，破壞化學鍵，造成塗料剝離變質，塑料變形；但若透過吸收劑吸收紫外光之後，則可避免自由基的產生；未能完全吸收的紫外光，則可透過光安定劑補捉其產生的自由基，避免塗料或塑料遭到破壞。

主管說明，汽車長期停在戶外，必定會被紫外光照射，汽車外裝的塗料是否添加紫外光吸收劑、光安定劑，是「抗光老化」，從車身外表的塗料質感可以明顯看出，沒添加的很快就會脫漆，或比較難看。

另外，國外常見的人工草皮、屋頂防水塑膠膜，都常被陽光照射，其中紫外光的破壞也須避免，所以吸收劑、光安定劑也是少不了。

抗氧化劑部分，奇鈦科指出，以汽車引擎內的塑料來看，就需要抗氧化劑，即「抗熱老化」，因引擎長期處於高溫狀態，引擎的塑膠零件就須添加抗氧化劑避免變形、變質。

至於光引發劑，奇鈦科解釋，即添加在塗料原料樹脂的紫外光固化劑，經紫外光照射後可以一秒快乾。

奇鈦科技今年上半年合併營收8.7億元，年增16.86%，營業毛利2.35億元，年增40.44%；稅後淨利1.05億元，年增68.18%；每股稅後盈餘3.53元，優於去年同期的2.1元。合併營收、稅後淨利、營業毛利、每股稅後盈餘均創同期新高。（編輯：楊蘭軒）1110817