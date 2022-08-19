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歐盟通膨9.8%創新高能源為主因 法國較穩東歐悽慘
首頁 / 產經

疫情未平息 藥用酒精原料關稅減免再延半年

2022/8/19 17:07（8/19 18:23 更新）
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國內疫情未歇，8月27日起將繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率半年。（中央社檔案照片）
國內疫情未歇，8月27日起將繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率半年。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北19日電）財政部關務署今天表示，考量國內COVID-19疫情尚未平息，為持續充足防疫期間藥用酒精原料物資供應，已報奉行政院核定自今年8月27日起，繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率半年。

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為持續充足防疫期間藥用酒精原料物資供應，同時協助廠商降低進口成本，財政部報奉行政院核定，自今年8月27日起，繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，為期6個月，降幅為法定稅率的50%，意即進口藥用酒精原料貨品關稅稅率將從法定的20%降為10%。

財政部關務署提醒，此次藥用酒精原料機動調降稅率適用期間為今年8月27日起至2023年2月26日止，有關適用期間認定，進口貨物以運輸工具進口日為準，海運貨物是船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單日、空運貨物是飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單日為適用準據。（編輯：翟思嘉）1110819

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