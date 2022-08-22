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緯創與普度大學合作 推動邊緣運算等前瞻技術研究

2022/8/22 15:41
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（中央社記者吳家豪台北22日電）代工廠緯創今天宣布與美國普度大學共同簽訂前瞻技術研究計畫，針對開放式邊緣運算及智慧製造相關應用展開合作，共同研發可用於智慧工廠管理平台的分散式處理系統。

緯創發布新聞稿說明，與普度大學從2021年起即展開合作洽談，經過雙方深入討論計畫方向和執行內容，於今年中達成共識，並簽定合作意向書。同時也在此框架下，制定實質合作題目，預計將在未來3年投入研發資金和人才，與普度大學共同推動新世代邊緣運算平台的研究。

根據緯創的規劃，本項合作除了將研究成果落實在緯創未來新事業的開發，並將召募當地專業科技人才，建立緯創研發團隊。同時將提供2到3位獎學金名額給在普度就讀的台灣學生，共同參與此一研究計畫，藉此培育優秀人才。

緯創董事長林憲銘表示，此次與普度大學合作，正是體認到電子代工設計製造服務發展至今，除了透過內部研發能量推動轉型之外，結合國內和國際研究機構與人才，加速數位轉型腳步，建立科技競爭力，將是緯創持續成長的動力。

林憲銘指出，緯創也可藉由與普度大學的合作，擴展在美國發展的營運據點，參與技術聯盟，掌握業界最新訊息。（編輯：郭無患）1110822

林憲銘
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