新台幣連3貶 收30.095元創28個月新低

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外資持續匯出，不只台股走勢疲弱，也拖累新台幣匯率連3跌，22日新台幣收盤收在30.095元，貶7.5分，創下28個月新低紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）外資持續匯出，不只台股走勢疲弱，也拖累新台幣匯率連3跌，今天新台幣收盤收在30.095元，貶7.5分，創下28個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為15.14億美元。

美股4大指數收跌，台股今天開低震盪整理，終場下跌163.64點，收在15245.14點，失守10日線，季線得而復失。

外匯交易員表示，台股缺乏亮眼表現，外資領取股利後以匯出為主，沒有繼續投入台股的打算，出口商拋匯不敵外資匯出力道，台幣續弱，再創2年4個月以來新低紀錄。

新台幣兌美元今天開盤價為30.060元，最高30.06元、最低30.11元。外匯交易員分析，央行上週已經放手30元整數大關，今天僅是關注盤勢，並在30.1元附近稍作防守，顯示央行希望台幣不要貶太快，但沒有硬要扭轉市場趨勢。

交易員分析，美元走強、外資偏匯出的狀況短期不會改變，不過出口商看到價位來到波段低點，拋匯潮跟著湧現，適時提供支撐，兩股力道拉鋸之下，新台幣30元料將成為新常態。（編輯：潘羿菁）1110822