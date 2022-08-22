全球央行年會本週登場 鮑爾料將堅守升息抗通膨

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國懷俄明州傑克森霍爾的全球央行年會即將於本週登場。市場正等待美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發布新的抗通膨策略，也有人擔心經濟進一步邁向衰退。

鮑爾將於26日上午10時在年會上發表演說。路透社報導，他可能最先承認一個令人不安的事實：他不知道接下來幾個月經濟會發生什麼狀況。

鮑爾7月27日在聯準會貨幣政策會議結束後表示：「即便是在正常時期，也很難充滿信心地預測6至12個月後的經濟狀況…更遑論現在並非正常時期。」

各國財政部長和中央銀行行長都將在傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上發表意見。美國聯準會主席和各國央行行長等政策制定者也會在會中交換看法，並微調他們釋放的訊息。

由於美國通膨仍處1980年代初期以來的最高水平，聯準會正快速升息以對抗通膨，外界預期鮑爾將在會中重申聯準會戰勝通膨的決心。

根據聯準會旗下地區性聯邦儲備銀行總裁近期的公開評論，由於通膨已來到聯準會不得不承擔風險的程度，因此即使面臨疲軟的經濟及就業市場，他們認為聯準會也應堅持升息。地區性聯邦儲備銀行總裁最近紛紛提出「升息並觀望」（raise and hold）、「連續第3次升息3碼」等呼籲。

這意味今年下半年的經濟狀況將頗為艱難，股票投資人尤其面臨更高的風險，企業員工也可能陷入裁員的負面循環。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110822