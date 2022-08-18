美經濟陷衰退？專家：較像景氣調整最快明年6月降息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北18日電）外界關注美國今年的升息特快車何時會踩煞車，專家分析，美國經濟目前看起來比較像是中期景氣調整，估美國聯準會（Fed）將持續升息到明年2月，最快可能明年6月或9月開始降息。

北威今天以「全球央行升息的影響」為題，舉行線上論壇。外界關注美國目前總經情勢，以及後續利率政策腳步與經濟是否陷入衰退。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，從技術性定義來說，美國已連續2季季增年率陷入負成長，但還要半年後才會回頭再來認定是否陷入經濟衰退，目前來看失業率很低、職缺很多，過去2年雖然面臨通膨升溫，但家庭財富數據還不錯。

李鎮宇指出，他去年底就認為，美國今年上半年到第3季表現會是大景氣循環中的第一次回調，目前看起來看法未變，指示回調幅度比預期來得多，目前看美國經濟不像是陷入衰退，比較像中期景氣調整。

至於Fed的利率政策步調，李鎮宇估Fed一路升息到明年2月，今年9月升2碼，11月、12月各升1碼，明年2月再升1碼。不過，明年6月或9月美國可能進入降息循環，美國通膨最糟糕狀況應該已經過去。

不過，台大財金系兼任教授劉憶如指出，外界關注美國從今年3月以來升息抗通膨，可以從過去歷史資料來觀察，究竟升息循環啟動後，會不會產生經濟衰退、以及經濟會不會硬著陸。

劉憶如指出，歷史上雖然有幾次升息但經濟沒有負成長的例外情形，關鍵在於不能產生殖利率倒掛，殖利率倒掛是指美國10年期公債殖利率跟2年期公債殖利率相減小於0的情況，若發生殖利率倒掛，幾乎1到2年間一定會發生經濟衰退，目前來看，確實已發生殖利率倒掛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據1985年到2018年期間35個國家的192個個案，劉憶如分析央行升息後，哪些案例不會發生經濟硬著陸。劉憶如表示，結果發現，其中關鍵是看該個案何時開始升息，軟著陸案例中，開始升息時的平均通膨率是2.6%，硬著陸案例是4.1%，美國今年3月才開始升息、通膨水準已較高，看起來軟著陸比較困難。

在中國經濟部分，李鎮宇認為，中國今年經濟成長率看起來「保5無望」，內部可能想先搞定政治問題，明年再衝經濟。目前看到問題是中國有一點陷入流動性陷阱問題，銀行資金多、政策上持續降息，但資金沒傳導到實體經濟去，中國目前如果要衝刺經濟，不容易透過貨幣政策達成，可能要透過財政政策或大基建等。（編輯：楊凱翔）1110818