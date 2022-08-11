7月CPI年增低於預期 美國整體通膨仍處峰值

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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國7月消費者物價指數年增8.5%低於市場預期，讓飽受去年起物價飛漲之苦的華府決策圈及美國消費者稍喘口氣，但通膨仍處1980年代初以來的最高水平，尚難論斷通膨有解。

「紐約時報」報導，美國勞工部公布7月 消費者物價指數 CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 （CPI）年增8.5%，低於6月創40年來新高的9.1%，也低於市場預期的8.7%，原因與汽油、機票、二手車和酒店房價下跌，抵消食品和租金等關鍵領域的上漲有關。

芝加哥聯邦準備銀行行長伊凡斯（Charles Evans）表示，雖然7月CPI透露正向訊號，但物價上漲仍「高得難以接受」。

紐時指出目前還不清楚之後會否出現相同趨勢。美國「能源情報署」（EIA）預估燃料成本會繼續下降，但地緣政治不穩及美國石油、天然氣生產速度恐於當前颶風季節受影響，這些都是不確定因素。

經濟研究諮詢公司MacroPolicy Perspectives資深經濟學家羅斯納華波頓（Laura Rosner-Warburton）說：「COVID-19疫後經濟重啟與報復性旅遊壓力已舒緩，但在表象下我們仍看到租金壓力，這部分仍存在棘手的通膨。」

鑑於一年多來一直處高通膨水平，聯準會（Fed）決策圈也避免對單一次的CPI報告過多解讀。美國去年就是夏天出現通膨放緩，但到秋天又飆升。

美國財經媒體CNBC指出，雖然7月CPI年增較預期低，通膨壓力依然龐大。12個月來的食品價格指數增幅達10.9%，是1979年5月以來最大；奶油過去一年漲價26.4%、蛋價38%，咖啡的漲幅也超過20%。美國的通膨仍處在1980年代初以來的最高水平。

供應鏈阻塞、貨貿需求超過服貿，以及疫情相關的數兆美元財政和貨幣激勵措施等，共同創造出高物價和經濟成長趨緩的環境，困擾決策者。

紐約聯邦準備銀行一項調查顯示，就目前而言飛漲的生活成本仍是一大問題，尤其通膨加速之餘，2022年前兩季的國內生產總值（GDP）負成長。這些現象符合停滯性通膨（stagflation）和經濟衰退。（譯者：陳亦偉）1110811