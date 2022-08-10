美國7月通膨率8.5%低於預期 聯準會升息是否放慢待觀察

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美國勞工部10日公布，7月消費者物價指數年增8.5%，低於市場預期，油價下跌是通膨降溫主因。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月10日

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國通貨膨脹降溫，7月消費者物價年增8.5%，低於市場預期。油價下跌是物價壓力減輕的主因，但通膨率仍接近40年高點，聯準會官員是否會放慢升息步調，尚待觀察。

美國勞工部今天公布，7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，低於6月創1981年11月以來新高的9.1%，也低於市場預期的8.7%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心物價年增5.9%，漲幅與6月相同，低於市場預期的6.1%。

單月物價漲幅也低於市場預期。經季節調整，7月CPI持平，燃料、機票、二手車及服飾等物價下跌，抵銷房租、食品價格上漲。核心物價月增0.3%，為3月以來最小漲幅。

美股開盤後大漲，道瓊工業指數漲逾400點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別達1.5%、2%。

美國高通膨是經濟受財政與貨幣刺激，迅速擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發衝擊的副作用之一。為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）積極緊縮貨幣政策，期望旺盛的需求與勞動市場能降溫，同時避免經濟陷入衰退。

美國油價6月衝上歷史高點後走低，對期盼通膨降溫的民眾來說有如及時雨。根據美國汽車協會（AAA）公布，今天全美汽油每加侖均價4.01美元，比6月中高點低了1美元，但仍高於去年同期價位。

根據勞工部數據，7月能源價格因汽油、天然氣降價而月減4.6%。其中，汽油價格下跌7.7%，扭轉6月大漲11.2%的走勢。

不過，與老百姓切身相關的食品持續漲價，單月上漲1.1%，連續第7個月漲幅達0.9%以上。居住成本也持續攀升，房租較6月上漲0.7%，進一步擠壓民眾荷包。

對白宮與聯準會官員來說，這份物價報告是上半年通膨屢創40年來新高、國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮後的好消息。但核心CPI顯示物價壓力仍廣泛，加上國際油價起伏不定，官員無法掉以輕心。

聯準會今年已4度升息，官員下次集會是9月20日至21日，是否延續6、7月各升息3碼（0.75個百分點）的步調，深受關注。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已表明，官員見到通膨明確降溫證據前升息不會鬆手。（編輯：高照芬）1110810