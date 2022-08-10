能源價格下降 美國7月通膨率8.5%低於預期

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美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，較6月微幅下滑。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市採購。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，由於汽油和能源價格下降，美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，較6月微幅下滑，令人懷抱通膨將繼續降溫的新希望。

「紐約時報」（The New York Times）指出，今天公布的7月CPI增幅低於市場原先預期，但仍並非物價上漲情況好轉的決定性跡象。

美國6月份CPI年增9.1%，超越5月的8.6%及華爾街預期的8.8%，創1981年11月以來最高通膨率。

美國聯邦準備理事會（Fed）曾表示，關於何時收緊貨幣政策以及收緊程度的決定將以數據為依歸，因為聯準會正努力在讓通膨從40年來高點回落和盡量不損害經濟之間拿捏分寸。

投資人曾希望，近期顯示經濟活動放緩的指標會讓聯準會有空間減弱鷹派立場。但上個月就業人數增幅超出預期，再次引發有關9月將連續第3次升息3碼的討論。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110810