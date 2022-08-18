新台幣在30元拉鋸 專家：有重大事件才可能破31元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北18日電）新台幣匯率近期盤中不時測試30元關卡，專家表示，台灣經濟表現仍有一定支撐，商品貿易維持高額順差，新台幣在30元差不多，預料除非發生重大事件才可能貶破31元。

北威今天以「全球央行升息的影響」為題舉行線上論壇。

中信金首席經濟學家林建甫分析，面對輸入性通膨壓力，估計央行持續緊縮政策，會以匯率政策為主、利率政策為輔，下半年支撐新台幣走強有3個原因，第一，商品貿易維持高額順差，第二，地緣政治風險存在不定性、國人赴海外投資資金不易明顯增加，第三，新台幣如果再貶，可能會影響通膨。

不過，林建甫點出3個潛在風險，第一是美國加速貨幣政策緊縮力道，外資賣超台股並匯出；第二是人民幣貶值延續會拖累新台幣；第三是防疫政策逐漸鬆綁，赴海外旅遊人數增加，服務貿易可能從過去2年的順差重回逆差。預料新台幣下半年多空因素拉鋸，價位區間在29元到30元間。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，新台幣目前30元上下差不多，台灣經濟狀況沒有那麼差，要貶破31元很難，除非有重大事件發生才可能破31元。

從傳導效果來看，李鎮宇指出「台灣央行升息1碼不一定是1碼」，也就是說，央行升1碼後，隔夜拆款利率變動常常小於升息幅度。今年以來美國聯準會（Fed）升息幅度大，但台灣今年累計只升1.5碼，傳遞效果可能不到1.5碼，對台灣未來通膨控制上可能比較沒那麼大的壓抑效果。

台大財金系兼任教授劉憶如分析，台灣央行也不希望新台幣變動太大，太升太貶都不好。若從過去美國歷史資料來看，美國聯邦基金利率走升確實會帶動美元走勢，進口別人東西變便宜，在大環境升息潮之下，企業也要留意幣別升貶造成的影響。（編輯：張均懋）1110818