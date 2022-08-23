外資：ABF載板小部分供過於求 價格將提早正常化

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）ABF載板市況似有反轉跡象，美系外資法人指出，ABF載板已有小部分供過於求，載板價格也較原先預期提早正常化。

市場預期下半年消費電子終端產品需求下滑、牽動ABF載板供需，美系外資法人22日晚間報告指出，根據調整過後的供需模式分析，現在ABF載板已有小部分供過於求。

外資法人分析，主要是電腦晶片、遊戲繪圖處理器、伺服器晶片等庫存持續修正，大廠包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（Nvidia），均下修下半年電腦和繪圖處理器營運展望，部分ABF載板台廠業績也有趨緩跡象。

法人預期，今年ABF載板供過於求程度大約1%，到2025年，供過於求程度將擴大至3%。

觀察ABF載板價格趨勢，外資法人預期從今年第4季開始，ABF載板價格相較上一年同期，不會再有明顯成長走勢；預估從明年2023年第2季開始，ABF載板價格將回到正常化水準。

IC載板大廠南電先前預期第3季營運正面，受惠5奈米高階晶片載板需求，加上高階載板比重增加，第3季營收和獲利可續成長，產品平均銷售價格（ASP）可續提升。

欣興先前釋出保守展望，第3季整體需求與第2季相當，儘管載板出貨續強，但通膨、戰爭及庫存調整等因素，下半年預估不會太積極。

本土投顧法人先前指出，景碩ABF載板訂單能見度達4季，預估第3季業績可較第2季季增3%至4%區間、再創新高可期。（編輯：張均懋）1110823