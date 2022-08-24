沈榮津：中美貿易衝突等因素 台企降低對中投資興趣

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（中央社記者張璦台北24日電）行政院副院長沈榮津今天表示，除以國內併購為主，台灣企業海外目標聚焦東南亞、美洲地區；同時，受中美貿易衝突、能耗雙控和疫情停工因素影響，台企已逐漸降低對中國投資的興趣。

沈榮津今天出席安永財務管理諮詢服務公司和台灣併購與私募股權協會、經濟部台美產業合作推動辦公室、眾達國際法律事務所共同舉辦的「2022國際投資論壇」。

沈榮津致詞時表示，併購已成為企業追求成長、強化競爭力的關鍵，去年台灣併購交易總金額達162億美元；近期併購領域包含金融、電動車、半導體、生技以及電信等，著名案例包括國票金控併購安泰銀行、台灣大哥大併購台灣之星，可預見企業將持續透過併購方式，擴大經營版圖。

他指出，台灣企業在國際供應鏈扮演重要角色，經營管控能力是從事海外併購最大的優勢，而取得新產品、新技術及邁入新市場，是台灣企業發動併購的關鍵動機。

沈榮津說，台灣企業除以國內併購為主，海外目標聚焦東南亞、美洲地區；同時，受中美貿易衝突、能耗雙控和疫情停工等因素，降低了對中國投資的興趣。

他指出，今年受到俄烏戰爭、COVID-19疫情、通膨影響，全球經濟成長出現隱憂，間接衝擊台灣企業在海外投資布局，為降低風險，企業必須妥為規劃、因應。

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針對各方關注的ESG（環境、社會、公司治理），沈榮津表示，聯合國提出ESG投資架構，成為永續發展重要推手，企業不僅需增加綠能設備的投資，併購海外事業時，目標也轉向取得儲能等創新技術。

他說，近年來政府重視ESG發展與綠色能源，也吸引許多國際大廠加碼投資台灣，引進了更多創新跟研發的合作；同時，政府將持續協助企業因應未來的挑戰與商機。（編輯：林淑媛）1110824